17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
Advertisement
إقتصاد
الدولار "بحلّة جديدة".. اسم ترامب يقتحم العملة الأميركية لأول مرة في التاريخ!
Lebanon 24
27-03-2026
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة "غير مسبوقة" منذ 165 عاماً، أعلنت
وزارة الخزانة
الأميركية أن الأوراق النقدية
الأمريكية
ستحمل توقيع
الرئيس دونالد ترامب
، احتفالاً بمرور 250 عاماً على استقلال
الولايات المتحدة
.
وتعد هذه المرة الأولى التي يوضع فيها توقيع رئيس "حالي" على العملة، حيث جرت العادة منذ عام 1861 أن تحمل الأوراق النقدية توقيعات أمناء وزارة الخزانة فقط.
وأوضحت الخزانة أن الدفعة الأولى من فئة الـ100 دولار التي تحمل توقيع
ترامب
ووزير خزانته
سكوت بيسنت
ستُطبع في حزيران المقبل.
وبينما اعتبر الوزير بيسنت الخطوة وسيلة للاحتفاء بـ"الإنجازات التاريخية" وهيمنة الدولار، فجّر القرار موجة من الانتقادات العنيفة لدى
الديمقراطيين
، الذين رأوا فيه مخالفة للقانون الفدرالي الذي يحظر ظهور صور أو أسماء رؤساء "على قيد الحياة" على العملة الوطنية.
Advertisement
Advertisement
