الدولار "بحلّة جديدة".. اسم ترامب يقتحم العملة الأميركية لأول مرة في التاريخ!

في خطوة "غير مسبوقة" منذ 165 عاماً، أعلنت الأميركية أن الأوراق النقدية ستحمل توقيع ، احتفالاً بمرور 250 عاماً على استقلال .

وتعد هذه المرة الأولى التي يوضع فيها توقيع رئيس "حالي" على العملة، حيث جرت العادة منذ عام 1861 أن تحمل الأوراق النقدية توقيعات أمناء وزارة الخزانة فقط.



وأوضحت الخزانة أن الدفعة الأولى من فئة الـ100 دولار التي تحمل توقيع ووزير خزانته ستُطبع في حزيران المقبل.

وبينما اعتبر الوزير بيسنت الخطوة وسيلة للاحتفاء بـ"الإنجازات التاريخية" وهيمنة الدولار، فجّر القرار موجة من الانتقادات العنيفة لدى ، الذين رأوا فيه مخالفة للقانون الفدرالي الذي يحظر ظهور صور أو أسماء رؤساء "على قيد الحياة" على العملة الوطنية.



