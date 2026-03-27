أرقام "فلكية" للإنفاق العسكري العالمي.. وصناعة السلاح تجني أرباحاً تاريخية

بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستويات قياسية تاريخية، مدفوعاً بسباق تسلح وصراعات دولية أدت إلى ازدهار غير مسبوق في شركات الدفاع. وأظهرت البيانات أن هذا الارتفاع لم يعد مقتصرًا على الدول الكبرى، بل شمل ميزانيات دفاعية لدول في وآسيا والشرق الأوسط، مما انعكس إيجاباً على أسهم شركات التصنيع العسكري التي سجلت أرباحاً طائلة.



وأشار التقرير إلى أن التحول نحو المتقدمة، مثل الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، بات يستحوذ على حصة من الاستثمارات الجديدة. وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، يتوقع الخبراء أن يواصل قطاع نموه السريع، مع تحذيرات من تداعيات هذا الإنفاق الضخم على الميزانيات المخصصة للخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في العديد من البلدان.





Advertisement