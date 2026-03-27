الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ قبل تأثير حرب إيران على الاقتصاد البريطاني

تراجعت مبيعات التجزئة في للمرة الأولى منذ تشرين الثاني الماضي، حيث خفض المستهلكون الإنفاق حتى قبل أن تلقي حرب بظلالها على النظرة المستقبلية للاقتصاد ، حسبما ذكرت وكالة " " للأنباء اليوم الجمعة.



وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الحجم الإجمالي للبضائع المباعة عبر الإنترنت وفي المتاجر انخفض بنسبة 0.4% في فبراير/شباط الماضي، في تراجع عن بعض المكاسب التي تحققت في الشهر السابق عليه، عندما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة معدلة بلغت 2%.





"OECD" تخفض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا إلى 0.7% في 2026



وكان هذا أول تراجع للمبيعات منذ ثلاثة أشهر، لكنه ليس بالسوء الذي توقعه خبراء الاقتصاد، حيث كانت تقديراتهم تشير إلى تراجع بنسبة 0.7%.



ويشير التقرير إلى أن المتاجر دخلت فترة من الاضطراب الاقتصادي في ظل وضع ضعيف. وخفض خبراء الاقتصاد بالفعل توقعات النمو وسط الصراع في .



كما سيواجه البريطانيون زيادة في فواتير الكهرباء والغاز عندما تتم إعادة تحديد الحد لأسعار الطاقة في الصيف المقبل.



وقال سيرجي كوندراتيوك، الشريك في شركة "ماكنزي آند كومباني" للاستشارات المالية، إن الطلب الأساسي يبدو هشا.



وأضاف أن الأسر كانت تتوقع أنها ستنفق أقل على سلع مثل الأثاث.

