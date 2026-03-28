إقتصاد

لمواجهة تقلبات سوق النفط.. روسيا تحظر تصدير البنزين

Lebanon 24
28-03-2026 | 02:50
لمواجهة تقلبات سوق النفط.. روسيا تحظر تصدير البنزين
قالت الحكومة الروسية إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لوزارة الطاقة بصياغة قرار يحظر تصدير البنزين اعتباراً من أول نيسان.

وأفادت وكالة تاس في وقت سابق بأن الحظر سيظل سارياً حتى 31 تموز.

وقال نوفاك إن الاضطرابات في سوق النفط والمنتجات النفطية العالمية، الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، مضيفاً أن ارتفاع الطلب على موارد الطاقة الروسية في الأسواق الخارجية لا يزال عاملاً إيجابياً.
وذكرت الحكومة في بيان أن حجم معالجة النفط الخام لا يزال عند مستوى العام الماضي، مما يضمن استقرار إمدادات المنتجات النفطية.

وأبلغت عدة مناطق في روسيا وأجزاء خاضعة لروسيا داخل أوكرانيا عن نقص في البنزين العام الماضي بعد أن صعدت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية ووسط ارتفاع موسمي في الطلب على الوقود.

وفرضت روسيا مراراً قيوداً على صادرات البنزين والديزل للحد من ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة النقص.

ووفقاً لمصادر في القطاع صدرت البلاد ما يقرب من 5 ملايين طن من البنزين العام الماضي أو حوالي 117 ألف برميل يومياً.
