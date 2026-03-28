لمواجهة تقلبات سوق النفط.. روسيا تحظر تصدير البنزين

قالت الحكومة الروسية إن الروسي ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لوزارة الطاقة بصياغة قرار يحظر تصدير البنزين اعتباراً من أول نيسان.



وأفادت في وقت سابق بأن الحظر سيظل سارياً حتى 31 .



وقال نوفاك إن الاضطرابات في سوق والمنتجات النفطية العالمية، الناجمة عن الأزمة في ، تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، مضيفاً أن ارتفاع الطلب على موارد في الأسواق الخارجية لا يزال عاملاً إيجابياً.

وذكرت الحكومة في بيان أن حجم معالجة النفط الخام لا يزال عند مستوى العام الماضي، مما يضمن استقرار إمدادات المنتجات النفطية.



وأبلغت عدة مناطق في وأجزاء خاضعة لروسيا داخل عن نقص في البنزين العام الماضي بعد أن صعدت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية ووسط ارتفاع موسمي في الطلب على الوقود.



وفرضت روسيا مراراً قيوداً على صادرات البنزين والديزل للحد من ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة النقص.



ووفقاً لمصادر في القطاع صدرت البلاد ما يقرب من 5 ملايين طن من البنزين العام الماضي أو حوالي 117 ألف برميل يومياً.