


إقتصاد
وسط مخاوف الحرب.. الأسهم الأميركية تدخل مرحلة تصحيح
Lebanon 24
28-03-2026
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض المؤشر
داو جونز
الصناعي في
الولايات المتحدة
1.7% في جلسة الجمعة، وسط مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب على
إيران
، مما أدى إلى تراجع المؤشر بنسبة 10% عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 10 شباط، مؤكداً بذلك دخوله في مرحلة تصحيح منذ ذلك الحين.
وفي موجة بيع واسعة النطاق في
وول ستريت
، مدفوعة بالغموض المحيط بالحرب، شهد المؤشر في الأيام القليلة الماضية أسوأ انخفاض له منذ نيسان 2025، عندما أدى إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن فرض رسوم جمركية عالمية تحت مسمى "يوم التحرير" إلى انهيار في
الأسواق العالمية
.
ويوم الخميس، أكد المؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، دخوله في مرحلة تصحيح منذ إغلاقه عند أعلى مستوى قياسي له في 29 تشرين الأول. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9% عن أعلى مستوى قياسي له عند إغلاقه في 27 كانون الثاني، وفق "
رويترز
".
