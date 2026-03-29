انقطاع الإنترنت في إيران يدخل يومه الثلاثين

دخل انقطاع الإنترنت في الأحد يومه الثلاثين على التوالي مع استمرار عزل ملايين الأشخاص عن المعلومات والاتصالات منذ اندلاع الحرب مع وإسرائيل.



وقالت مجموعة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت على منصة "إكس" اليوم الأحد: "دخل انقطاع الإنترنت في إيران يومه الثلاثين، فيما تستمر إجراءات الرقابة على مستوى البلاد للأسبوع الخامس بعد 696 ساعة".



وفي حين لا تزال شبكة الإنترنت الداخلية تعمل لتشغيل تطبيقات المراسلة المحلية والمنصات المصرفية وغيرها من الخدمات، فإن الوصول إلى الإنترنت العالمي مقيد بشدة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

