الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار على نحو طفيف اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.



وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4505.86 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.3% إلى 4535.80 دولار.



وتراجع الدولار الأميركي، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى، وفق وكالة " ".

