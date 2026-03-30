إقتصاد
انكماش وتراجع نمو.. كيف أحرقت الحرب ميزانية تل أبيب؟
Lebanon 24
30-03-2026
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر
بنك إسرائيل
المركزي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.5% للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن استمرار المواجهات العسكرية مع
إيران
وتداعياتها الإقليمية.
وأشار البنك في بيانه إلى أن قرار التثبيت يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة واتساع العجز في الموازنة العامة، مؤكداً أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق.
وفي سياق متصل، خفض
البنك المركزي
توقعاته لنمو الاقتصاد
الإسرائيلي
لعام 2026، محذراً من تراجع حاد في قطاعي البناء والزراعة، بالإضافة إلى انكماش في
الاستثمارات الأجنبية
نتيجة استمرار حالة الحرب.
وأوضح التقرير أن تكلفة الحرب الباهظة والارتفاع الملحوظ في علاوة المخاطر لإسرائيل في
الأسواق الدولية
، أديا إلى تراجع القوة الشرائية وتفاقم الأعباء المالية على القطاع الخاص والأفراد، مما جعل أولويات السياسة النقدية تتركز حالياً على الحفاظ على استقرار "الشيكل" وكبح جماح التضخم.
