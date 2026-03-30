انكماش وتراجع نمو.. كيف أحرقت الحرب ميزانية تل أبيب؟

قرر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.5% للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن استمرار المواجهات العسكرية مع وتداعياتها الإقليمية.

وأشار البنك في بيانه إلى أن قرار التثبيت يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة واتساع العجز في الموازنة العامة، مؤكداً أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق.



وفي سياق متصل، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2026، محذراً من تراجع حاد في قطاعي البناء والزراعة، بالإضافة إلى انكماش في نتيجة استمرار حالة الحرب.

وأوضح التقرير أن تكلفة الحرب الباهظة والارتفاع الملحوظ في علاوة المخاطر لإسرائيل في ، أديا إلى تراجع القوة الشرائية وتفاقم الأعباء المالية على القطاع الخاص والأفراد، مما جعل أولويات السياسة النقدية تتركز حالياً على الحفاظ على استقرار "الشيكل" وكبح جماح التضخم.



