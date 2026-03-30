إقتصاد

انكماش وتراجع نمو.. كيف أحرقت الحرب ميزانية تل أبيب؟

Lebanon 24
30-03-2026 | 09:17
انكماش وتراجع نمو.. كيف أحرقت الحرب ميزانية تل أبيب؟
قرر بنك إسرائيل المركزي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.5% للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن استمرار المواجهات العسكرية مع إيران وتداعياتها الإقليمية.
 
وأشار البنك في بيانه إلى أن قرار التثبيت يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة واتساع العجز في الموازنة العامة، مؤكداً أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق.

وفي سياق متصل، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2026، محذراً من تراجع حاد في قطاعي البناء والزراعة، بالإضافة إلى انكماش في الاستثمارات الأجنبية نتيجة استمرار حالة الحرب.
 
وأوضح التقرير أن تكلفة الحرب الباهظة والارتفاع الملحوظ في علاوة المخاطر لإسرائيل في الأسواق الدولية، أديا إلى تراجع القوة الشرائية وتفاقم الأعباء المالية على القطاع الخاص والأفراد، مما جعل أولويات السياسة النقدية تتركز حالياً على الحفاظ على استقرار "الشيكل" وكبح جماح التضخم.

مواضيع ذات صلة
أبي خليل: فرض ضرائب مباشرة يؤدي إلى انكماش اقتصادي وتراجع الواردات
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع الإيرادات النفطية يضغط على ميزانية السعودية
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الإسرائيلية: إجلاء 2328 إسرائيليا من منازلهم نصفهم من منطقة تل أبيب منذ بداية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انشطار صاروخ إيراني لعدة رؤوس حربي في سماء تل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-03-30
Lebanon24
14:00 | 2026-03-30
Lebanon24
11:21 | 2026-03-30
Lebanon24
07:46 | 2026-03-30
Lebanon24
07:45 | 2026-03-30
Lebanon24
07:43 | 2026-03-30
