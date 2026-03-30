بعد وصوله لمستويات قياسية.. قرار حكومي في أستراليا لخفض أسعار الوقود

أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، شملت خفض ضريبة المحروقات بنسبة 50% لمدة ستة أشهر، وذلك في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأوضح التقرير أن هذا القرار جاء استجابةً للضغوط الاقتصادية الناجمة عن تصاعد الصراع في واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى وصول أسعار البنزين في المدن الأسترالية الكبرى إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت حاجز الدولارين للتر الواحد.



وأكدت السلطات الأسترالية أن هذا الإجراء سيكلف الميزانية العامة نحو 3 مليارات دولار، لكنه سيسهم في خفض تكلفة ملء خزان الوقود للسيارات العائلية بشكل ملموس، مما يساعد في كبح جماح التضخم.

وحذرت الحكومة في الوقت ذاته شركات توزيع الوقود من مغبة عدم تمرير هذا الخفض الضريبي للمستهلكين، مؤكدة أن على المنافسة ستراقب الأسواق بدقة لضمان بالأسعار الجديدة.



