إقتصاد

بعد وصوله لمستويات قياسية.. قرار حكومي في أستراليا لخفض أسعار الوقود

Lebanon 24
30-03-2026 | 14:00
بعد وصوله لمستويات قياسية.. قرار حكومي في أستراليا لخفض أسعار الوقود
أعلنت الحكومة الأسترالية عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، شملت خفض ضريبة المحروقات بنسبة 50% لمدة ستة أشهر، وذلك في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
 
وأوضح التقرير أن هذا القرار جاء استجابةً للضغوط الاقتصادية الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى وصول أسعار البنزين في المدن الأسترالية الكبرى إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت حاجز الدولارين للتر الواحد.

وأكدت السلطات الأسترالية أن هذا الإجراء سيكلف الميزانية العامة نحو 3 مليارات دولار، لكنه سيسهم في خفض تكلفة ملء خزان الوقود للسيارات العائلية بشكل ملموس، مما يساعد في كبح جماح التضخم.
 
وحذرت الحكومة في الوقت ذاته شركات توزيع الوقود من مغبة عدم تمرير هذا الخفض الضريبي للمستهلكين، مؤكدة أن هيئة الرقابة على المنافسة ستراقب الأسواق بدقة لضمان التزام المحطات بالأسعار الجديدة.

مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء إيطاليا: قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون إصدار دين أوروبي مشترك وإجراءات لخفض أسعار الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.. مانشستر يونايتد يحقق أرباحًا قياسية!
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: وقف حرب إيران هي أفضل وسيلة لاستعادة السيطرة على أسعار الوقود
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين وضعت سقفاً لزيادة أسعار الوقود
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24

