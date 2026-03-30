ميناء طنجة المتوسط يتأهب.. كيف يستفيد أكبر موانئ إفريقيا من "أزمة هرمز"؟

يستعد ميناء المتوسط في ، أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا، لزيادة كبيرة في حركة الشحن والخدمات اللوجستية، في ظل المخاوف المتزايدة من إغلاق وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويبرز الموقع الاستراتيجي للميناء على والمحيط كبديل حيوي ومنصة عالمية لإعادة توجيه سلاسل التوريد الدولية، مع سعي شركات الشحن الكبرى لتأمين مسارات بعيدة عن مناطق النزاع.



وتسمح البنية التحتية المتطورة للميناء باستيعاب السفن العملاقة التي قد تضطر لتغيير مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح. وتعزز هذه الاستعدادات دور المغرب كمركز لوجستي عالمي في وقت يترقب فيه الاقتصاد الدولي تداعيات اضطراب ممرات التجارة الرئيسية، مما يضع ميناء طنجة المتوسط في قلب الحراك التجاري كصمام أمان للإمدادات العالمية.



