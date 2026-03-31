تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

"فيتش" تحذر من مراجعات مرتقبة للتصنيفات الائتمانية

Lebanon 24
31-03-2026 | 03:30
A-
A+
فيتش تحذر من مراجعات مرتقبة للتصنيفات الائتمانية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية عن منهجيتها للتعامل مع مخاطر التصعيد الإيراني على الأسواق العالمية، مؤكدة أن السيناريوهات السلبية أصبحت ملموسة بما يكفي لاتخاذ إجراءات وقائية تشمل تعديل النظرات المستقبلية أو وضع كيانات على قائمة المراقبة تمهيداً لاحتمال خفض تصنيفها.

وقالت الوكالة، في تقرير صادر من لندن بتاريخ 26 آذار 2026، إنها نشرت في 20 مارس مجموعة من الخرائط الحرارية (Heat Maps) التي تقيس مستوى التعرض المحتمل للقطاعات المختلفة في حال تحقق سيناريو اقتصادي ضاغط، يتضمن متوسط سعر لخام برنت عند 100 دولار للبرميل خلال 2026، إلى جانب تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، وانخفاض أسواق الأسهم، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي يفترض سعراً عند 70 دولاراً للبرميل.

وبرغم الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات الأميركية–الإيرانية، ترى فيتش أن مستوى المخاطر أصبح مرتفعاً بما يكفي لدفعها إلى الإشارة مبكراً للكيانات التي قد تتعرض لتخفيض إذا تحقق السيناريو السلبي.
 
وأوضحت الوكالة أنها بدأت مراجعة الشركات والجهات المصنفة لديها في القطاعات والمناطق التي أشارت الخرائط الحرارية إلى أنها الأكثر عرضة للتأثر بالصدمة النفطية، مشيرة إلى أن أي إجراء محتمل سيستند إلى تحليل تفصيلي لكل مُصدر، مع أخذ عوامل التخفيف في الاعتبار مثل:
وأكدت فيتش أنها لا تزال ترى أن سيناريو الأساس، الذي يتوقع سعراً لبرنت عند 70 دولاراً للبرميل خلال 2026، هو سيناريو واقعي، حتى مع استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز حتى نهاية أبريل، على أن تبدأ حركة الإمدادات بالعودة تدريجياً خلال مايو ويونيو.

وتشير الوكالة إلى أن السوق كان متخماً بالمعروض عند اندلاع الصراع، مع مستويات مرتفعة من المخزونات، إلى جانب عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لدى الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، وهي عوامل يمكن أن تُبقي الأسعار قرب 100 دولار إذا طال إغلاق المضيق لأسابيع إضافية.

وترى فيتش أن إعادة فتح المضيق خلال الربع الثاني قد تدفع النفط للهبوط أسرع مما تتوقعه الأسواق، بما يعيد متوسط السعر السنوي إلى 70 دولاراً للبرميل.

المخاطر تميل إلى صعود الأسعار
رغم ذلك، تؤكد الوكالة أن المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي "كبيرة وتميل بقوة نحو أسعار أعلى وتعطيلات أطول"، إذ يتوقع السيناريو السلبي قفزة في الأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني، ما يرفع متوسط 2026 إلى 100 دولار.

وتحذر فيتش من أن قدرة إيران على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز – حتى بعد انحسار العمليات العسكرية – تعزز احتمالات بقاء علاوة المخاطر مرتفعة لفترة أطول. كما أن سيناريوهات مثل، توغل بري داخل إيران، وأضرار كبرى في البنية التحتية النفطية والغازية، واضطرابات ملاحية إضافية في البحر الأحمر، أو عمليات هجومية من دول خليجية ضد إيران. قد تعني حرباً أطول وعودة أبطأ إلى الأوضاع الطبيعية.

نظرة مستقبلية سلبية.. أو وضع على قائمة المراقبة
وفي ضوء هذا المشهد، تؤكد فيتش أنها لا تعتبر السيناريو السلبي مرجحاً، لكنه بات مادياً بما يكفي لرفع احتمالات خفض التصنيف لبعض الجهات عن المعدلات التاريخية، وهو ما يتوافق مع نظرة مستقبلية سلبية.

أما قوائم المراقبة (Rating Watch) فيتم تفعيلها عندما يكون هناك مجموعة محددة من التطورات التي قد تستدعي تحركاً سريعاً في التصنيف خلال الأجل القصير، حتى إذا ظلت درجة حدوث هذه التطورات غير مؤكدة، طالما أن نتائجها المحتملة على التصنيف واضحة ومباشرة.
مواضيع ذات صلة
الدول الأعضاء

البحر الأحمر

إيران على

الإيرانية

المستقبل

الإيراني

القصير

الغاز

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-03-31
Lebanon24
03:33 | 2026-03-31
Lebanon24
02:45 | 2026-03-31
Lebanon24
02:09 | 2026-03-31
Lebanon24
01:22 | 2026-03-31
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24