مع تلاشي آمال خفض الفائدة.. الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاماً

ارتفعت أسعار ارتفاعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عاماً، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4544.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم نيسان 0.3% إلى 4573.20 دولار.



وتراجع الدولار، مما جعل السلع المقومة به أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى، وفق " ".

