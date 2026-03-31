نتيجة الاستهدافات المتكررة.. خسائر فادحة تضرب قطاع الطاقة الإسرائيلي

تواجه البنية التحتية لقطاع الطاقة خسائر متصاعدة نتيجة الاستهدافات المستمرة، مما أدى إلى تضرر منشآت حيوية تشمل محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع ومنصات استخراج . وتسببت هذه الأضرار في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في مناطق واسعة، وزيادة الضغط على البدائل المتاحة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة.



وتشير البيانات إلى أن تكاليف الإصلاح وإعادة التأهيل تضاعفت بشكل كبير، بالتزامن مع توقف مؤقت لعمليات الإنتاج في بعض لدواعٍ أمنية.

وأوضحت التقارير أن استمرار هذا الاستنزاف يضع تحديات اقتصادية وتقنية أمام الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة، في ظل محاولات حثيثة لتأمين الحماية للمنشآت الإستراتيجية وضمان استمرارية الإمدادات الحيوية للمرافق العامة والصناعية.



