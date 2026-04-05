تراجع أسعار الذهب مع تضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة

انخفضت أسعار اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، إذ تضاءلت الآمال في خفض لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار على خلفية طول أمد الحرب على وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4631.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أبريل/نيسان 0.5% إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في وأوروبا بسبب عطلة، نقلاً عن وكالة " ".



وقال كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد تيم واترر: "جاءت أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية قوية، مما زاد من قلق البنوك المركزية التي تميل للتشديد، في حين لا يزال استمرار المخاوف من التضخم المدفوع بصعود النفط تنال من بريق الذهب كملاذ آمن معتاد".

