مع قفزة أسعار الوقود.. حرب إيران ترفع تكلفة الطيران الخاص 20%

تشهد تكاليف السفر على متن الطائرات الخاصة قفزة ملحوظة تصل إلى 20%، مع اشتعال أسعار وقود الطائرات على خلفية تصاعد التوترات في وارتفاع المخاطر المرتبطة بحرب ، وفق ما أكده وسطاء طيران ومسؤولون في القطاع.



كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيمانا للطائرات الخاصة"، أمير ناران، أن الشركة حجزت مؤخراً رحلة من دبي إلى على متن طائرة رجال أعمال من طراز بقيمة 520 ألف دولار، مقارنة بـ 400 ألف دولار فقط في 2023. وأوضح أن الفارق بالكامل سببه ارتفاع أسعار وقود الطائرات، الذي بلغ حالياً متوسط 4.65 دولار للغالون عالمياً.



هذا الارتفاع يأتي ضمن سلسلة الاضطرابات التي تضرب قطاع السفر الجوي خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"

