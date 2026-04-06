إقتصاد
وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة.. أسعار البنزين والديزل تقفز عالمياً
Lebanon 24
06-04-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار البنزين والديزل ارتفاعات قياسية في
الأسواق العالمية
، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من اندلاع صراعات واسعة تؤثر على إمدادات الطاقة وتدفقات
النفط
الخام.
وأوضحت التقارير أن حالة القلق من تعطل المسارات التجارية الحيوية، ولا سيما في
مضيق هرمز
والبحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن، ما انعكس مباشرة على أسعار الوقود في محطات التوزيع عالمياً. وتزامن هذا الارتفاع مع تزايد الطلب الموسمي وتراجع المخزونات الاستراتيجية في دول كبرى، مما وضع ضغوطاً إضافية على الاقتصادات الناشئة والمستهلكين.
ويراقب المحللون والأسواق المالية بدقة أي تطورات عسكرية أو دبلوماسية قد تؤدي إلى تهدئة المخاوف، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يدفع بأسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، مهدداً بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات التضخم.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
بيانات أميركية: ارتفاع عمليات التكرير وانخفاض مخزونات البنزين والديزل
Lebanon 24
بيانات أميركية: ارتفاع عمليات التكرير وانخفاض مخزونات البنزين والديزل
07/04/2026 03:07:25
07/04/2026 03:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الغاز الأوروبي تقفز 25% مع تهديد الحرب في إيران للتدفقات العالمية
Lebanon 24
أسعار الغاز الأوروبي تقفز 25% مع تهديد الحرب في إيران للتدفقات العالمية
07/04/2026 03:07:25
07/04/2026 03:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لا قلق من ارتفاع أسعار البنزين وأولوية واشنطن العملية العسكرية ضد إيران
Lebanon 24
ترامب: لا قلق من ارتفاع أسعار البنزين وأولوية واشنطن العملية العسكرية ضد إيران
07/04/2026 03:07:25
07/04/2026 03:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"إن بي سي نيوز": أسعار البنزين في الولايات المتحدة قفزت 65% وتجاوزت حاجز 4 دولارات للغالون منذ بدء الحرب
Lebanon 24
"إن بي سي نيوز": أسعار البنزين في الولايات المتحدة قفزت 65% وتجاوزت حاجز 4 دولارات للغالون منذ بدء الحرب
07/04/2026 03:07:25
07/04/2026 03:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق العالمية
الأسواق المالية
البحر الأحمر
مضيق هرمز
دبلوماسي
الجزيرة
النفط
جزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتفاق سعودي سوري... زيادة إنتاج الغاز وتأهيل البنية التحتية النفطية
Lebanon 24
اتفاق سعودي سوري... زيادة إنتاج الغاز وتأهيل البنية التحتية النفطية
16:00 | 2026-04-06
06/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة من الضربات الموجعة.. كيف تعثّرت خطط موسكو النفطية؟
Lebanon 24
سلسلة من الضربات الموجعة.. كيف تعثّرت خطط موسكو النفطية؟
09:32 | 2026-04-06
06/04/2026 09:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب زيادة 3 سنتات على تسعيرة الوزارة
Lebanon 24
هذا سبب زيادة 3 سنتات على تسعيرة الوزارة
08:24 | 2026-04-06
06/04/2026 08:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف: الوضع حول خطّ "السيل التركي" شديد الخطورة
Lebanon 24
بيسكوف: الوضع حول خطّ "السيل التركي" شديد الخطورة
06:59 | 2026-04-06
06/04/2026 06:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل ضعف الطلب على الصادرات.. تراجع القمح والصويا والذرة في بورصة شيكاغو
Lebanon 24
بفعل ضعف الطلب على الصادرات.. تراجع القمح والصويا والذرة في بورصة شيكاغو
03:02 | 2026-04-06
06/04/2026 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
06/04/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
Lebanon 24
"الأمبير" بـ40 دولارا
02:15 | 2026-04-06
06/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
14:30 | 2026-04-06
06/04/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
08:43 | 2026-04-06
06/04/2026 08:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
06:55 | 2026-04-06
06/04/2026 06:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2026-04-06
اتفاق سعودي سوري... زيادة إنتاج الغاز وتأهيل البنية التحتية النفطية
09:32 | 2026-04-06
سلسلة من الضربات الموجعة.. كيف تعثّرت خطط موسكو النفطية؟
08:24 | 2026-04-06
هذا سبب زيادة 3 سنتات على تسعيرة الوزارة
06:59 | 2026-04-06
بيسكوف: الوضع حول خطّ "السيل التركي" شديد الخطورة
03:02 | 2026-04-06
بفعل ضعف الطلب على الصادرات.. تراجع القمح والصويا والذرة في بورصة شيكاغو
02:45 | 2026-04-06
أسعار الذهب.. إلى أين؟
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 03:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 03:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 03:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
