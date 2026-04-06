وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة.. أسعار البنزين والديزل تقفز عالمياً

سجلت أسعار البنزين والديزل ارتفاعات قياسية في ، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من اندلاع صراعات واسعة تؤثر على إمدادات الطاقة وتدفقات الخام.



وأوضحت التقارير أن حالة القلق من تعطل المسارات التجارية الحيوية، ولا سيما في والبحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن، ما انعكس مباشرة على أسعار الوقود في محطات التوزيع عالمياً. وتزامن هذا الارتفاع مع تزايد الطلب الموسمي وتراجع المخزونات الاستراتيجية في دول كبرى، مما وضع ضغوطاً إضافية على الاقتصادات الناشئة والمستهلكين.

ويراقب المحللون والأسواق المالية بدقة أي تطورات عسكرية أو دبلوماسية قد تؤدي إلى تهدئة المخاوف، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يدفع بأسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، مهدداً بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات التضخم.

