|
Advertisement
إقتصاد
اتفاق سعودي سوري... زيادة إنتاج الغاز وتأهيل البنية التحتية النفطية
Lebanon 24
06-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "أديس"
السعودية
عن توقيع عقد مع
الهيئة العامة
للنفط في
سوريا
، يهدف إلى تعزيز إنتاج
الغاز
الطبيعي وتأهيل البنية التحتية لعدد من الحقول الحيوية، وذلك في خطوة تعكس توجهاً نحو استقطاب الاستثمارات العربية لتنشيط قطاع الطاقة السوري المنهك بفعل سنوات الحرب والعقوبات.
وبموجب هذا العقد، ستقوم الشركة بتنفيذ عمليات صيانة شاملة وحفر آبار جديدة وتطوير المنشآت القائمة، لرفع كفاءة الاستخراج وتأمين احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الغاز، خاصة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه شبكات الكهرباء والصناعة.
وأوضحت التقارير أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات في مجال الحفر والخدمات النفطية لضمان استدامة الإنتاج، كما يأتي هذا التعاون في سياق تفاهمات اقتصادية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في المنظومة الاستثمارية الإقليمية، وسط ترقب لما سيحققه هذا المشروع من عوائد تنعكس على استقرار موارد الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن نقص المحروقات.
Advertisement
ترامب: اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج بإيران
ترامب: اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج بإيران
الكرملين بشأن إيران: بوتين سينقل مخاوفنا بشأن الضربات على البنية التحتية النفطية إلى شركائنا في إيران
الكرملين بشأن إيران: بوتين سينقل مخاوفنا بشأن الضربات على البنية التحتية النفطية إلى شركائنا في إيران
فايننشال تايمز: شركتا فينتشر غلوبال وشينير إنرجي الأمريكيتان تسعيان لزيادة إنتاج الغاز لنقص محتمل في الإمدادات
فايننشال تايمز: شركتا فينتشر غلوبال وشينير إنرجي الأمريكيتان تسعيان لزيادة إنتاج الغاز لنقص محتمل في الإمدادات
وزير الطاقة الأميركي: واشنطن ستدفع نحو زيادة كبيرة في إنتاج فنزويلا النفطي
وزير الطاقة الأميركي: واشنطن ستدفع نحو زيادة كبيرة في إنتاج فنزويلا النفطي
وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة.. أسعار البنزين والديزل تقفز عالمياً
وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة.. أسعار البنزين والديزل تقفز عالمياً
14:00 | 2026-04-06
سلسلة من الضربات الموجعة.. كيف تعثّرت خطط موسكو النفطية؟
سلسلة من الضربات الموجعة.. كيف تعثّرت خطط موسكو النفطية؟
هذا سبب زيادة 3 سنتات على تسعيرة الوزارة
هذا سبب زيادة 3 سنتات على تسعيرة الوزارة
بيسكوف: الوضع حول خطّ "السيل التركي" شديد الخطورة
بيسكوف: الوضع حول خطّ "السيل التركي" شديد الخطورة
بفعل ضعف الطلب على الصادرات.. تراجع القمح والصويا والذرة في بورصة شيكاغو
بفعل ضعف الطلب على الصادرات.. تراجع القمح والصويا والذرة في بورصة شيكاغو
Advertisement
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
"الأمبير" بـ40 دولارا
"الأمبير" بـ40 دولارا
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
