اتفاق سعودي سوري... زيادة إنتاج الغاز وتأهيل البنية التحتية النفطية

أعلنت شركة "أديس" عن توقيع عقد مع للنفط في ، يهدف إلى تعزيز إنتاج الطبيعي وتأهيل البنية التحتية لعدد من الحقول الحيوية، وذلك في خطوة تعكس توجهاً نحو استقطاب الاستثمارات العربية لتنشيط قطاع الطاقة السوري المنهك بفعل سنوات الحرب والعقوبات.



وبموجب هذا العقد، ستقوم الشركة بتنفيذ عمليات صيانة شاملة وحفر آبار جديدة وتطوير المنشآت القائمة، لرفع كفاءة الاستخراج وتأمين احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الغاز، خاصة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه شبكات الكهرباء والصناعة.

وأوضحت التقارير أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات في مجال الحفر والخدمات النفطية لضمان استدامة الإنتاج، كما يأتي هذا التعاون في سياق تفاهمات اقتصادية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في المنظومة الاستثمارية الإقليمية، وسط ترقب لما سيحققه هذا المشروع من عوائد تنعكس على استقرار موارد الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن نقص المحروقات.



