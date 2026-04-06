إقتصاد

لتجنب مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية توجه ناقلاتها إلى ميناء ينبع السعودي

06-04-2026 | 23:00
لتجنب مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية توجه ناقلاتها إلى ميناء ينبع السعودي
أعلنت كوريا الجنوبية اعتزامها إرسال ناقلات نفط إلى ميناء ينبع السعودي الواقع على ساحل البحر الأحمر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تجنب المرور عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف الأمنية في منطقة الخليج العربي.

وتسعى سيول من خلال هذه الآلية إلى الاستفادة من خط أنابيب النفط الخام "شرق-غرب" الذي يربط حقول النفط في شرق المملكة بميناء ينبع في الغرب، مما يتيح تحميل النفط السعودي بعيداً عن نقاط الاختناق البحري في هرمز.
 
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة طوارئ وضعتها الحكومة الكورية الجنوبية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتأمين احتياطاتها النفطية، وتجنب أي تعطيل محتمل قد يطرأ على حركة الملاحة العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين أو انقطاع الإمدادات الحيوية لمصافي التكرير الكورية.

Advertisement
