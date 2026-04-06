|
إقتصاد
لتجنب مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية توجه ناقلاتها إلى ميناء ينبع السعودي
Lebanon 24
06-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
كوريا الجنوبية
اعتزامها إرسال ناقلات نفط إلى ميناء ينبع السعودي الواقع على ساحل
البحر الأحمر
، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تجنب المرور عبر مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف الأمنية في منطقة
الخليج العربي
.
وتسعى سيول من خلال هذه الآلية إلى الاستفادة من خط أنابيب
النفط
الخام "شرق-غرب" الذي يربط حقول النفط في شرق
المملكة
بميناء ينبع في الغرب، مما يتيح تحميل النفط السعودي بعيداً عن نقاط الاختناق البحري في هرمز.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة طوارئ وضعتها الحكومة
الكورية
الجنوبية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتأمين احتياطاتها النفطية، وتجنب أي تعطيل محتمل قد يطرأ على حركة الملاحة العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين أو انقطاع الإمدادات الحيوية لمصافي التكرير الكورية.
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: لا توجد مؤشرات حتى الآن على توجه ناقلات محملة بالنفط العراقي نحو مضيق هرمز
Lebanon 24
بلومبرغ: لا توجد مؤشرات حتى الآن على توجه ناقلات محملة بالنفط العراقي نحو مضيق هرمز
07/04/2026 09:22:07
07/04/2026 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو إيران إلى إتاحة "مرور آمن" في مضيق هرمز
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو إيران إلى إتاحة "مرور آمن" في مضيق هرمز
07/04/2026 09:22:07
07/04/2026 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تعلن الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح مضيق هرمز
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تعلن الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح مضيق هرمز
07/04/2026 09:22:07
07/04/2026 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية للأمن والاقتصاد
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية للأمن والاقتصاد
07/04/2026 09:22:07
07/04/2026 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
02:06 | 2026-04-07
07/04/2026 02:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران.. أسعار النفط تواصل الارتفاع
Lebanon 24
مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران.. أسعار النفط تواصل الارتفاع
00:50 | 2026-04-07
07/04/2026 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق سعودي سوري... زيادة إنتاج الغاز وتأهيل البنية التحتية النفطية
Lebanon 24
اتفاق سعودي سوري... زيادة إنتاج الغاز وتأهيل البنية التحتية النفطية
16:00 | 2026-04-06
06/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة.. أسعار البنزين والديزل تقفز عالمياً
Lebanon 24
وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة.. أسعار البنزين والديزل تقفز عالمياً
14:00 | 2026-04-06
06/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة من الضربات الموجعة.. كيف تعثّرت خطط موسكو النفطية؟
Lebanon 24
سلسلة من الضربات الموجعة.. كيف تعثّرت خطط موسكو النفطية؟
09:32 | 2026-04-06
06/04/2026 09:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
06/04/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
14:30 | 2026-04-06
06/04/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
08:43 | 2026-04-06
06/04/2026 08:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
Lebanon 24
خلال إقامة الجمعة العظيمة في زحلة... قوى الأمن اشتبهت بسيارة وهذا ما عثرت عليه في داخلها (صورة)
06:55 | 2026-04-06
06/04/2026 06:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
Lebanon 24
غنّت مع جدّتها "بدنا نروق"... فيديو جديد لابنة يورغو شلهوب الجميلة شاهدوه
06:22 | 2026-04-06
06/04/2026 06:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
02:06 | 2026-04-07
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
00:50 | 2026-04-07
مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران.. أسعار النفط تواصل الارتفاع
16:00 | 2026-04-06
اتفاق سعودي سوري... زيادة إنتاج الغاز وتأهيل البنية التحتية النفطية
14:00 | 2026-04-06
وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة.. أسعار البنزين والديزل تقفز عالمياً
09:32 | 2026-04-06
سلسلة من الضربات الموجعة.. كيف تعثّرت خطط موسكو النفطية؟
08:24 | 2026-04-06
هذا سبب زيادة 3 سنتات على تسعيرة الوزارة
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 09:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
