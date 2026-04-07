مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران.. أسعار النفط تواصل الارتفاع

واصلت أسعار ارتفاعها اليوم الثلاثاء في ظل تصعيد الرئيس الأميركي لتصريحاته ضد ، مهدداً باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال لم تعاود فتح ، الذي يمثل ممراً استراتيجياً رئيسياً لنقل النفط على مستوى العالم.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.5%، إلى 110.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.26 دولار، أو 1.1%، إلى 113.67 دولار.



وهدد بإنزال "جحيم" على طهران إذا لم تمتثل لموعده النهائي المحدد في الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليوم الثلاثاء لإعادة فتح المضيق. وحذر ترامب قائلا إنه يمكن "محو" إيران، متعهداً باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

