بنمو يفوق 160%.. أبوظبي تسجل أداءً تاريخياً في سوقها العقارية

اطلعتُ على أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع في الإمارة، والتي أظهرت تحقيق السوق العقارية أفضل أداء فصلي في تاريخها، مع تسجيل نمو قوي في قيمة المعاملات بنسبة 160.7% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.



وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 66 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 25.31 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، عبر تنفيذ أكثر من 13,518 معاملة، مقارنة بنحو 6,896 معاملة سابقاً، ما يعكس تسارع وتيرة النمو وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية بارزة إقليمياً ودولياً.



وفيما يخص تفاصيل النشاط، استحوذت عمليات البيع والشراء على الحصة الأكبر، مسجلة نمواً بنسبة 228.6% لتصل إلى 50.97 مليار درهم عبر أكثر من 8,940 معاملة، بارتفاع 134% في عدد الصفقات على أساس سنوي.

كما سجلت معاملات الرهن العقاري زيادة بنسبة 53.4% لتبلغ 15.03 مليار درهم من خلال أكثر من 4,578 معاملة، بنمو 48.8% في عددها، في مؤشر على قوة الطلب واتساع قاعدة المستثمرين وتنوع أدوات التمويل.



أما على مستوى المناطق، فقد تصدرت الحديريات قائمة الأكثر نشاطاً بقيمة معاملات بلغت 11.97 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم بـ9.45 مليارات درهم، ثم جزيرة السعديات بـ8.8 مليارات درهم، فيما تجاوزت جزيرة ياس حاجز 5.5 مليارات درهم، ما يعكس انتشار النشاط العقاري وتوزعه جغرافياً.



، أكد راشد العميرة، لمركز أبوظبي العقاري، أن هذا الأداء لا يعكس مجرد نمو رقمي، بل يدل على سوق قائمة على طلب حقيقي ومستدام، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن هذا الزخم يرتبط بارتفاع مستويات الحوكمة والشفافية، والتركيز على الاستثمار طويل الأمد ضمن إطار تنظيمي واضح يدعم جاذبية الإمارة.



وفي موازاة ذلك، أظهرت المؤشرات استمرار قوة الطلب، مع تسجيل أسعار الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 16% على أساس سنوي حتى آذار الماضي، إلى جانب توسع ملحوظ في المشاريع التطويرية، حيث تم إطلاق 16 مشروعاً جديداً خلال الربع الأول بزيادة 60% مقارنة بالعام السابق، مع توقعات بإضافة أكثر من 10,272 وحدة سكنية خلال 2026، بنمو سنوي يقارب 3.3%.



كما برز الأداء القوي للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت استثمارات الأفراد 8.27 مليارات درهم خلال الربع الأول، بزيادة 423% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهو ما يعادل إجمالي استثمارات العام الماضي، بالتوازي مع ارتفاع عدد جنسيات المستثمرين إلى 99 جنسية، ما يعكس اتساع الحضور الدولي في السوق.



كذلك، شكّلت الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية نحو 84% من إجمالي الاستثمارات، بقيمة تتجاوز 36.4 مليار درهم من أصل 43.59 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 242%، مع مساهمات بارزة من أسواق مثل المتحدة والهند والصين وروسيا وفرنسا ومصر، وغيرها، في دلالة على تنامي الثقة العالمية بالقطاع العقاري في أبوظبي.