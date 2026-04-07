"دراجون أويل" تعلن كشفًا بتروليًا جديدًا في مصر قد يضيف ملايين البراميل

أعلنت شركة "دراجون أويل"، المملوكة بالكامل لمجموعة بترول الوطنية "إينوك"، بالتعاون مع شركة بترول "جابكو" والهيئة العامة للبترول، عن تحقيق كشف بترولي جديد عقب حفر البئر الاستكشافي "جنوب الوصل" في منطقة خليج السويس، وذلك في إطار جهود الشراكة لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.



وأظهرت نتائج تسجيلات القياسات البئرية وجود خزان بترولي ضمن تكوين الرديس السفلي، مع تقديرات تشير إلى إمكانية إضافة نحو 8 ملايين برميل من إلى الاحتياطات.



كما أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر معدل إنتاج يبلغ أكثر من 2000 برميل زيت يومياً.





