تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

روسيا تحصد مكاسب من الحرب.. إيرادات شهرية تتجاوز 10 مليارات يورو!

07-04-2026 | 15:41
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تحقق روسيا، وفق تقديرات غرفة التجارة الألمانية-الروسية، إيرادات إضافية تُقدَّر بمليارات اليورو من صادراتها من المواد الخام، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وأفادت الغرفة بأن عائدات روسيا من تصدير النفط والغاز والأسمدة تتجاوز 10 مليارات يورو شهريًا.

وفي هذا السياق، قال ماتياس شيب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "روسيا هي المستفيد الأكبر من الحرب الجديدة في الشرق الأوسط".

وتستفيد موسكو من ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب اعتمادها على مسارات تصدير بديلة.

وأشار شيب خلال حديثه في موسكو إلى أن هذا الوضع قد يمنح روسيا "دفعة مالية غير متوقعة ذات حجم تاريخي".

ووفق البيانات، قد تحقق روسيا، في حال استقرار سعر النفط عند نحو 100 دولار للبرميل، زيادة سنوية تُقدَّر بـ71.8 مليار دولار مقارنة بخطة الموازنة.

كما ارتفع سعر خام برنت (تسليم يونيو) في بداية الأسبوع إلى أكثر من 111 دولارًا للبرميل، مسجلًا زيادة تقارب 40 دولارًا مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب.

ويعتمد الاقتصاد الروسي بدرجة كبيرة على عائدات النفط والغاز، حيث تم احتساب سعر البرميل في الموازنة عند 59 دولارًا.

وقبل التصعيد في إيران، كانت الموازنة تسجل عجزًا نتيجة بقاء أسعار النفط دون المستوى المخطط.

وأضافت الغرفة: "عند مستويات الأسعار الحالية، يمكن لموسكو تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى نحو 50 مليار دولار سنويًا من النفط والغاز فقط".

وكالة الأنباء

النفط والغاز

الشرق الأوسط

الألمانية

خام برنت

البرميل

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24