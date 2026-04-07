روسيا تحصد مكاسب من الحرب.. إيرادات شهرية تتجاوز 10 مليارات يورو!

تحقق ، وفق تقديرات غرفة التجارة الألمانية-الروسية، إيرادات إضافية تُقدَّر بمليارات اليورو من صادراتها من المواد الخام، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وأفادت الغرفة بأن عائدات روسيا من تصدير والأسمدة تتجاوز 10 مليارات شهريًا.

وفي هذا السياق، قال ماتياس شيب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في تصريحات لوكالة الأنباء : "روسيا هي المستفيد الأكبر من الحرب الجديدة في ".

وتستفيد من ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب اعتمادها على مسارات تصدير بديلة.

وأشار شيب خلال حديثه في موسكو إلى أن هذا الوضع قد يمنح روسيا "دفعة مالية غير متوقعة ذات حجم تاريخي".

ووفق البيانات، قد تحقق روسيا، في حال استقرار سعر عند نحو 100 دولار للبرميل، زيادة سنوية تُقدَّر بـ71.8 مليار دولار مقارنة بخطة الموازنة.

كما ارتفع سعر (تسليم يونيو) في بداية الأسبوع إلى أكثر من 111 دولارًا للبرميل، مسجلًا زيادة تقارب 40 دولارًا مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب.

ويعتمد الاقتصاد الروسي بدرجة كبيرة على عائدات النفط والغاز، حيث تم احتساب سعر في الموازنة عند 59 دولارًا.

وقبل التصعيد في ، كانت الموازنة تسجل عجزًا نتيجة بقاء أسعار النفط دون المستوى المخطط.

وأضافت الغرفة: "عند مستويات الأسعار الحالية، يمكن لموسكو تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى نحو 50 مليار دولار سنويًا من النفط والغاز فقط".