تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

خسائر قياسية تضرب "ستراتيجي إنك" مع تراجع البتكوين

08-04-2026 | 06:00
A-
A+
خسائر قياسية تضرب ستراتيجي إنك مع تراجع البتكوين
خسائر قياسية تضرب ستراتيجي إنك مع تراجع البتكوين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سجلت شركة "ستراتيجي إنك " خسائر غير محققة تُقدّر بنحو 14.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة تراجع قيمة محفظتها من عملة بتكوين التي يديرها مايكل سايلور.

ووفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ نيوز"، فقد هبط سعر البتكوين بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مسجلاً أكبر تراجع ربع سنوي منذ عام 2018. وبلغت قيمة حيازة “ستراتيجي” من البتكوين أكثر من 50 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث.

كما بدأت الشركة، منذ العام الماضي، بتطبيق معايير محاسبية تُلزمها بإدراج التغير في القيمة العادلة لأصولها الرقمية ضمن الأرباح، ما أدى إلى تقلبات حادة في نتائجها المالية.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة (المعروفة سابقًا باسم "ميكروستراتيجي") أنها اشترت 4871 وحدة بتكوين خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر الجاري مقابل نحو 330 مليون دولار، بحسب ملف قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وتم تمويل الصفقة عبر بيع أسهم من الفئة "A" وأسهم مفضلة من نوع "ستريتش"، بمتوسط سعر بلغ نحو 67.7 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من تايسونز كورنر في ولاية فيرجينيا مقرًا لها، عن تسجيل فوائد ضريبية مؤجلة بقيمة 2.42 مليار دولار خلال الربع الأول.

يأتي ذلك في ظل تراجع سعر البتكوين عن مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي، حيث جرى تداوله صباح الاثنين عند نحو 70 ألف دولار قبل أن يفقد جزءًا من مكاسبه لاحقًا.

وخلال فترة الذروة، كان سهم الشركة يتداول فوق قيمة أصولها، ما أتاح لها إصدار أسهم جديدة وشراء المزيد من البتكوين بشكل متكرر. إلا أن تراجع الأسعار وانخفاض السيولة في الأسواق جعلا من الصعب الحفاظ على هذا النموذج.

هيئة الأوراق المالية

فيرجينيا

بلومبرغ

تايسون

ستريتش

مايكل

سايلو

الرب

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
22:41 | 2026-04-07
Lebanon24
22:40 | 2026-04-07
Lebanon24
21:46 | 2026-04-07
Lebanon24
20:14 | 2026-04-07
Lebanon24
20:00 | 2026-04-07
Lebanon24
18:02 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24