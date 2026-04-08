خسائر قياسية تضرب "ستراتيجي إنك" مع تراجع البتكوين

سجلت شركة "ستراتيجي إنك " خسائر غير محققة تُقدّر بنحو 14.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة تراجع قيمة محفظتها من عملة بتكوين التي يديرها سايلور.

ووفق ما نقلته وكالة " نيوز"، فقد هبط سعر البتكوين بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مسجلاً أكبر تراجع ربع سنوي منذ عام 2018. وبلغت قيمة حيازة “ستراتيجي” من البتكوين أكثر من 50 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث.

كما بدأت الشركة، منذ العام الماضي، بتطبيق معايير محاسبية تُلزمها بإدراج التغير في القيمة العادلة لأصولها الرقمية ضمن الأرباح، ما أدى إلى تقلبات حادة في نتائجها المالية.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة (المعروفة سابقًا باسم "ميكروستراتيجي") أنها اشترت 4871 وحدة بتكوين خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر الجاري مقابل نحو 330 مليون دولار، بحسب ملف قدمته إلى والبورصات الأميركية. وتم تمويل الصفقة عبر بيع أسهم من الفئة "A" وأسهم مفضلة من نوع " "، بمتوسط سعر بلغ نحو 67.7 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من تايسونز كورنر في ولاية مقرًا لها، عن تسجيل فوائد ضريبية مؤجلة بقيمة 2.42 مليار دولار خلال الربع الأول.

يأتي ذلك في ظل تراجع سعر البتكوين عن مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي، حيث جرى تداوله صباح الاثنين عند نحو 70 ألف دولار قبل أن يفقد جزءًا من مكاسبه لاحقًا.



وخلال فترة الذروة، كان سهم الشركة يتداول فوق قيمة أصولها، ما أتاح لها إصدار أسهم جديدة وشراء المزيد من البتكوين بشكل متكرر. إلا أن تراجع الأسعار وانخفاض السيولة في الأسواق جعلا من الصعب الحفاظ على هذا النموذج.