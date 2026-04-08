احتياطي مصر الأجنبي يواصل ارتفاعه

واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعه خلال آذار، مسجلاً 52.8 مليار دولار، في زيادة للشهر الـ43 على التوالي، حسبما أظهرت بيانات .



هذا الارتفاع جاء بدعم من زيادة الأموال السائلة التي حمت الاحتياطي من التراجع بعد هبوط رصيد 2.3 مليار دولار، وسط تراجع أسعار المعدن الأصفر عالمياً.



الاحتياطي ارتفع بنحو 1.38 مليار دولار منذ بداية العام.

