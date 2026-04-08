إقتصاد

الذهب يقفز مع تراجع الدولار

Lebanon 24
08-04-2026 | 04:03
الذهب يقفز مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، مدفوعة بتراجع الدولار الأميركي بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، ما جنّب المنطقة ضربات كانت مقررة على البنية التحتية المدنية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 2.5% إلى 4821.48 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:38 صباحاً، وهو أعلى مستوى له منذ 19 آذار، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 2.5% إلى 4849.25 دولاراً للأوقية.

وامتد الصعود إلى بقية المعادن النفيسة، إذ زادت الفضة بنسبة 4.7% إلى 76.44 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 2.5% إلى 2030.60 دولاراً للأوقية.

وجاء هذا التحرك بعدما أعلن ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تعليق العمل العسكري ضد إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية الأساسية.

 
