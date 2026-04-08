الذهب يقفز مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار خلال التداولات الآسيوية، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، مدفوعة بتراجع الدولار الأميركي بعد موافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع ، ما جنّب المنطقة ضربات كانت مقررة على البنية التحتية المدنية.



وصعد الذهب الفوري بنسبة 2.5% إلى 4821.48 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:38 صباحاً، وهو أعلى مستوى له منذ 19 آذار، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 2.5% إلى 4849.25 دولاراً للأوقية.



وامتد الصعود إلى بقية النفيسة، إذ زادت الفضة بنسبة 4.7% إلى 76.44 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 2.5% إلى 2030.60 دولاراً للأوقية.



وجاء هذا التحرك بعدما أعلن ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تعليق العمل العسكري ضد إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن حققت أهدافها العسكرية الأساسية.





