إقتصاد

تقلبات الأسواق العالمية تضغط على احتياطيات الصين النقدية

تقلبات الأسواق العالمية تضغط على احتياطيات الصين النقدية
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن احتياطيات النقد الأجنبي بالصين بلغت 3.3421 تريليون دولار في نهاية مارس 2026، مسجلة بذلك انخفاضاً قدره 85.7 مليار دولار أو ما يعادل 2.5%، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية شباط الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال مارس الماضي، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، بينما تراجعت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسية، وذلك تأثراً ببيئة الاقتصاد الكلي العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الكبرى وتوقعات السوق.

وذكرت الهيئة أن التأثيرات المشتركة لتقلبات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول أدت إلى انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال الشهر الماضي، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وأضافت الهيئة أن الاقتصاد الصيني سجل أداءً مستقراً ومتنامياً خلال الفترة المذكورة، مدفوعاً بزخم تنموي جديد وأعلى جودة، حيث وفر هذا الأداء المستقر دعماً قوياً للحفاظ على استقرار حجم احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد بشكل أساسي.
 
