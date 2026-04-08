النفط الأميركي يصل إلى 464.7 مليون برميل وسط تقلبات السوق

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي عن حالة اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في ارتفعت 3.1 مليون برميل إلى 464.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من نيسان، وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران 2023، وفقا لـ" .



وقالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت مجدداً الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وذكرت المصادر، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.72 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من نيسان.



وأوضحت المصادر أن مخزونات البنزين تراجعت 3.97 مليون برميل وأن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 599 ألف برميل مقارنة مع الأسبوع السابق.

Advertisement