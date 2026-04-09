20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
إقتصاد
مع حذر المستثمرين تجاه وقف الحرب بين أميركا وإيران.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
09-04-2026
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الخميس وسط مخاوف المستثمرين من عدم استئناف إمدادات
الشرق الأوسط
بالكامل، في ظل الشكوك حول صمود وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين
الولايات المتحدة
وإيران واستمرار القيود المفروضة على
مضيق هرمز
الحيوي.
بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.2 دولار أو 2.33% إلى 96.96 دولار للبرميل. وزاد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 2.97 دولار أو 3.15% إلى 97.38 دولار للبرميل.
وانخفض سعرا الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ نيسان 2020 على خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
