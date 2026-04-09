Advertisement

إقتصاد

بتوجيهات من رسامني مرفأ بيروت يفتح أبوابه السبت والاثنين: إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-04-2026 | 06:51
أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عن فتح أبواب المرفأ يومي السبت في 11 والإثنين في 13 الحالي بدوام كامل.
 
ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاستثنائية الرامية إلى ضمان استمرارية حركة السفن وتأمين انسياب البضائع والسلع إلى الأسواق اللبنانية.

وأوضحت الإدارة أن القرار اتُّخذ بالتنسيق الكامل مع مديرية الجمارك العامة، ووزارتي الاقتصاد والزراعة، وسائر الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية المعنية، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات.
 
كما دعت الإدارة التجار ومخلصي البضائع وشركات النقل إلى الاستفادة من هذه التسهيلات لسحب بضائعهم وإتمام معاملاتهم خلال المواعيد المحددة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية ويفتح أبوابه ٢٤/٢٤
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المسرح الوطني اللبناني في صور وطرابلس يفتح أبوابه للنازحين من الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يفتح أبوابه للأطفال دون 13 عاماً تحت رقابة الأهل
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت يتعرض لحادث سير.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 15:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:17 | 2026-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-04-09
Lebanon24
03:48 | 2026-04-09
Lebanon24
01:23 | 2026-04-09
Lebanon24
01:23 | 2026-04-09
Lebanon24
01:17 | 2026-04-09
Lebanon24
23:00 | 2026-04-08
