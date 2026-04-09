بتوجيهات من رسامني مرفأ بيروت يفتح أبوابه السبت والاثنين: إليكم التفاصيل

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ ، بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل ، عن فتح أبواب المرفأ يومي السبت في 11 والإثنين في 13 الحالي بدوام كامل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاستثنائية الرامية إلى ضمان استمرارية حركة السفن وتأمين انسياب البضائع والسلع إلى الأسواق .



وأوضحت الإدارة أن القرار اتُّخذ بالتنسيق الكامل مع ، ووزارتي الاقتصاد والزراعة، وسائر والأجهزة الأمنية المعنية، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات.

كما دعت الإدارة التجار ومخلصي البضائع وشركات النقل إلى الاستفادة من هذه التسهيلات لسحب بضائعهم وإتمام معاملاتهم خلال المواعيد المحددة.