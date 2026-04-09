تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بتهمة التلاعب بالأسعار.. البساط يحيل 29 شركة إلى النيابة العامة المالية

09-04-2026 | 07:48
A-
A+
بتهمة التلاعب بالأسعار.. البساط يحيل 29 شركة إلى النيابة العامة المالية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عن إحالة ملف يضم 29 شركة وجهة، تشمل مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية وأصحاب مولدات كهربائية، إلى النيابة العامة المالية، وذلك بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده بحضور مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، أكد الوزير أن الدولة لن تسمح باستغلال الحرب لاحتكار السلع أو تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مشدداً على أن الوزارة لجأت إلى هذه الخطوة بعد استنفاد الإجراءات الإدارية والإنذارات كافة. وأوضح أن الملف المُحال موثق بوقائع ومحاضر ضبط تثبت تكرار المخالفات، واضعاً الأمر في عهدة القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وعرض البساط حجم العمل الرقابي، مشيراً إلى تنفيذ 2300 زيارة كشف ميداني وإحالة 142 محضراً إلى القضاء منذ بداية الحرب، بينما بلغت الحصيلة منذ مطلع العام 5400 زيارة و440 محضراً، تمت الاستجابة خلالها لـ326 شكوى، وذلك بجهود فريق لا يتجاوز 70 مراقباً.

كما أكد الوزير اعتماد استراتيجية لضمان توافر السلع ومنع انقطاعها عبر تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمرفأ والجمارك، مشدداً على أن الرقابة والمحاسبة ستستمران بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وختم بالقول: "القانون فوق الجميع، وحماية المواطن خط أحمر".
Advertisement
مدير عام الوزارة

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

محمد أبو حيدر

المجلس الوطني

وزير الاقتصاد

مجلس الوطني

أبو حيدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:12 | 2026-04-09
Lebanon24
08:39 | 2026-04-09
Lebanon24
06:51 | 2026-04-09
Lebanon24
03:48 | 2026-04-09
Lebanon24
01:23 | 2026-04-09
Lebanon24
01:23 | 2026-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24