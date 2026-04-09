ارتفاع التضخم في هولندا إلى 2.7% خلال أذار

أظهرت بيانات اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم كما كان متوقعاً خلال شهر أذار الماضي.وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.7% خلال الماضي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 2.4% خلال فبراير الماضي.وأدى ارتفاع أسعار وقود السيارات بنسبة 18.7% إلى ارتفاع التضخم في ، وفقاً لوكالة "د ب أ".وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية على أساس سنوي من 1.2% إلى 2%، وأسعار النقل من 3.1% إلى 5.2%.وارتفعت أسعار المستهلكين في هولندا على أساس شهري خلال مارس الماضي بنسبة 0.7%.