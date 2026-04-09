استقرار أسهم وول ستريت وسط شكوك حول وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران

استقرت أسهم «وول ستريت» في مستهل تداولات، اليوم الخميس، مع تحركات محدودة، في وقت عاودت فيه أسعار الارتفاع وسط شكوك تحيط باستمرار وقف إطلاق النار بين وإيران.

وجاء ذلك بالتزامن مع تعهّد بمواصلة ضرباتها ضد «حزب الله»، ورفضها إشراك في الهدنة، فيما ظلّ مضيق هرمز شبه مغلق أمام الملاحة، ما أعاق حركة ناقلات النفط ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع.

وبعد نحو 15 دقيقة من انطلاق التداول، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2% ليصل إلى 47,813.77 نقطة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تقل عن 0.1% مسجلاً 6,780.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1% ليبلغ 22,648.72 نقطة، وفقاً لوكالة الصحافة .

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد أنهت جلسة الأربعاء على ارتفاع ملحوظ عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، اعتبر آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات أن تراجع الأسهم يعكس «هشاشة وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن استبعاد لبنان من الاتفاق أثار استياء ، التي عبّرت عن موقفها بوضوح، ما ساهم في استمرار إغلاق مضيق هرمز.