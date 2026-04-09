تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

استقرار أسهم وول ستريت وسط شكوك حول وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران

Lebanon 24
09-04-2026 | 14:35
A-
A+
استقرار أسهم وول ستريت وسط شكوك حول وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استقرت أسهم «وول ستريت» في مستهل تداولات، اليوم الخميس، مع تحركات محدودة، في وقت عاودت فيه أسعار النفط الارتفاع وسط شكوك تحيط باستمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء ذلك بالتزامن مع تعهّد إسرائيل بمواصلة ضرباتها ضد «حزب الله»، ورفضها إشراك لبنان في الهدنة، فيما ظلّ مضيق هرمز شبه مغلق أمام الملاحة، ما أعاق حركة ناقلات النفط ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع.

وبعد نحو 15 دقيقة من انطلاق التداول، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2% ليصل إلى 47,813.77 نقطة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تقل عن 0.1% مسجلاً 6,780.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1% ليبلغ 22,648.72 نقطة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد أنهت جلسة الأربعاء على ارتفاع ملحوظ عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، اعتبر آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات أن تراجع الأسهم يعكس «هشاشة وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن استبعاد لبنان من الاتفاق أثار استياء إيران، التي عبّرت عن موقفها بوضوح، ما ساهم في استمرار إغلاق مضيق هرمز.

كيف يمكن قياس مدى ثبات وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 23:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق الرئيس عون على وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 23:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران أمر إيجابي ويجب ان يشمل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 23:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تفاعلت أسعار النفط مع إعلان وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 23:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وول ستريت

الفرنسية

حزب الله

إسرائيل

الرئيسي

التزام

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24