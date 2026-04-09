إقتصاد

بينهم لبنان...البنك الأوروبي يخصص 5 مليارات يورو لدول متأثرة بالصراع

09-04-2026 | 23:00
بينهم لبنان...البنك الأوروبي يخصص 5 مليارات يورو لدول متأثرة بالصراع
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه سيخصص خمسة مليارات يورو "5.9 مليار دولار"للاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط.

وقال البنك إن الأموال ستستخدم لدعم المؤسسات المالية وقطاع الشركات والبنية التحتية المستدامة.

وأضاف أن التركيز سيكون على اقتصاد البلدان المتأثرة بشكل مباشر، ولاسيما لبنان والعراق والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الدول المجاورة المتأثرة، بما في ذلك مصر وتركيا وأرمينيا وأذربيجان، وفقاً لوكالة "رويترز".

وستوفر الاستجابة في البداية إغاثة فورية من خلال دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز استقرار القطاع المالي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية لدعم النمو.

وسيهدف الدعم إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال تقديم دعم مالي موجه لمرافق الطاقة على المدى القصير، وتسريع الانتقال نحو أنظمة طاقة أكثر تنوعاً وقوة وارتكازاً على الموارد المحلية.

وقال البنك في بيان: "في حين أن الوضع لا يزال متقلباً ومليئاً بالشكوك، فإن التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصراع بدأ يظهر بالفعل في عدد من الاقتصادات التي يغطيها البنك في شكل تعطل طرق التجارة، وصدمات في قطاعي الطاقة والسلع الأساسية، وتراجع ثقة المستثمرين، وتكاليف أوسع نطاقاً على السكان".

وأضاف البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له أن حجم الآثار سيعتمد على كيفية تطور الوضع في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ومنذ بدء عملياته في جنوب وشرق البحر المتوسط في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 26.5 مليار يورو في 489 مشروعاً في المنطقة، وفي تركيا وحدها، خصص البنك أكثر من 23 مليار يورو منذ عام 2009.

