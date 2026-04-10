الذهب يتراجع قليلاً.. لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية جديدة

10-04-2026 | 00:19
الذهب يتراجع قليلاً.. لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية جديدة
تراجع الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة مع صعود الدولار، إلا أنه بقي متجهاً نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من تجدد التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم ومسار الفائدة الأميركية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4755.84 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل مرتفعاً بنحو 1.8% منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.8% إلى 4779.20 دولاراً.

ورغم هذا التراجع، فإن الذهب الفوري انخفض بنحو 10% منذ اندلاع الصراع الأميركي الإسرائيلي الإيراني في 28 شباط، في إشارة إلى حدة التقلبات التي طبعت معنويات المستثمرين خلال الأزمة.

وجاء الضغط على الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار، ما جعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر كلفة على حائزي العملات الأخرى. لكن في المقابل، ساهم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق النار في النزاع الإيراني المستمر منذ ستة أسابيع، في تهدئة المخاوف من استمرار الاضطرابات وكبح المخاوف التضخمية، ما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على مزيد من رفع الفائدة.

ومع ذلك، بقيت المخاطر قائمة. فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إنه يسعى إلى محادثات مباشرة مع بيروت، بعد يوم من قصف عنيف في لبنان أوقع أكثر من 300 شهيد، ووضع وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في دائرة الخطر لفترة وجيزة.

وفي موازاة ذلك، هبطت أسعار خام برنت بأكثر من 11% هذا الأسبوع، ما خفف أيضاً من الضغوط التضخمية وسط تفاؤل بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

وعلى صعيد البيانات، ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، بنسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في شباط، بما جاء متوافقاً مع التوقعات، مع ترجيحات بارتفاعه أكثر في آذار.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر آذار في وقت لاحق من اليوم، فيما أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أن الأسواق باتت تسعر احتمالاً بنسبة 31% لخفض الفائدة الأميركية بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع كانون الأول، مقابل 21% في الجلسة السابقة.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 75.11 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.2% إلى 2077.67 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1540.03 دولاراً. كما أعلن صندوق "SPDR Gold Trust"، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، تراجع حيازاته بنسبة 0.14% إلى 1057.96 طناً يوم الأربعاء. (economic times)
