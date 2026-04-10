النفط يصعد مجدداً

ارتفعت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، بعد هجمات استهدفت بنية تحتية للطاقة في ، فيما واصلت الأسواق احتساب علاوة المخاطر الناتجة من الإغلاق المستمر لمضيق هرمز، رغم الهدنة الهشة بين وإيران.



وبحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً، أو 0.87 في المئة، إلى 96.75 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.06 في المئة، إلى 98.91 دولاراً للبرميل.



وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي"، إن موجة الارتياح التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تلاشت سريعاً، لتحل محلها الشكوك.



وكانت والولايات المتحدة قد اتفقتا الثلاثاء على هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستان، إلا أن الأعمال القتالية استمرت بعد الإعلان.



وأضاف سيكامور أن الأنظار تبقى مركزة على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بحثاً عن مؤشرات على زيادة النشاط قبل محادثات السلام المقررة في باكستان اليوم الجمعة.



ويرى محللون أن باكستان ستحاول الدفع نحو اتفاق أكثر استدامة، لكنها قد لا تملك التأثير الكافي لإقناع إيران بإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.



وكان مسؤول في قد قال لرويترز في 7 نيسان إن إيران تريد فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق في أي اتفاق سلام، وهو ما رفضه قادة الغرب والمنظمة البحرية الدولية.



ومنذ 28 شباط، تسبب الصراع في تعطيل فعلي لهذا الممر الحيوي لتدفقات النفط والغاز، بعد الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.



وقال جون بايسي، رئيس شركة "ستراتاس أدفيزورس" لاستشارات الطاقة، إن خام برنت قد يصل إلى 190 دولاراً للبرميل إذا استمرت التدفقات عبر مضيق هرمز عند مستواها الحالي، مضيفاً أن السماح بزيادة هذه التدفقات قد يخفف الأسعار، لكنها ستبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.



وفي السعودية، أفادت الرسمية الخميس بأن الهجمات على منشآت الطاقة أدت إلى خفض الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يومياً، وتقليص تدفق الخام عبر خط الأنابيب شرق - غرب بمقدار 700 ألف برميل يومياً. (cnbc)

