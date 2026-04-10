بعد طول انتظار.. الاقتصاد الصيني يتنفس الصعداء وهذا ما سجلته المصانع

خرجت خلال شهر آذار الماضي من دائرة انكماش أسعار المنتجين التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.



وأعلن في الصين أن أسعار المنتجين سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.5% في آذار، وذلك بعد تراجعها بنسبة 0.9% في الشهر السابق، متجاوزةً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%.



وفي المقابل، شهد معدل تضخم أسعار المستهلكين تراجعاً فاق التوقعات، حيث وصل إلى 1% مقارنة بـ 1.3% في شباط، كما انخفض المؤشر لأسعار المستهلكين (الذي يستثني الغذاء والطاقة) إلى 1.1%.



ويأتي هذا التحول بعد دخول الصين في موجة انكماش منذ أواخر عام 2022، نتيجة النشاط التصنيعي المفرط وضعف الطلب المحلي، مما أدى إلى حروب أسعار أثرت سلباً على أرباح الشركات ومعدلات نمو الرواتب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار المنتجين من شأنه أن يساهم في إعادة زخم التضخم لمختلف القطاعات الاقتصادية لاحقاً.