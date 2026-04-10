تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
قريباً.. اتفاق مُرتقب بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن "المعادن الحرجة"
Lebanon 24
10-04-2026
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن
الاتحاد الأوروبي
وواشنطن يقتربان من التوصل إلى اتفاق للتنسيق بشأن إنتاج
المعادن
الحرجة والحصول عليها.
وقالت الوكالة إن الصفقة المحتملة ستتضمن حوافز مثل ضمانات للحد الأدنى للأسعار، التي قد تصب في مصلحة الموردين غير الصينيين.
وأوضحت "بلومبيرغ" أن الاتحاد
الأوروبي
والولايات المتحدة سيتعاونان أيضا في وضع المعايير والاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب زيادة التنسيق بشأن أي انقطاعات في الإمدادات من دول مثل
الصين
.
وأحجمت
المفوضية الأوروبية
عن التعليق على التقرير. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلبات من
رويترز
للتعليق.
وذكرت "
بلومبرغ
"، نقلاً عن
مذكرة تفاهم
غير ملزمة، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيشمل "المعادن الحرجة على طول سلسلة القيمة بأكملها وإدارة دورة الحياة، بما في ذلك الاستكشاف والاستخراج والمعالجة والتكرير وإعادة التدوير".
وتسعى
الولايات المتحدة
للحصول على احتياطيات من المعادن الحرجة، لا سيما سلاسل إمداد المعادن الأرضية النادرة التي يهيمن عليها حالياً الصينيون.
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": لقاء مرتقب بين ترامب وأمين عام حلف الناتو الأسبوع المقبل
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": لقاء مرتقب بين ترامب وأمين عام حلف الناتو الأسبوع المقبل
10/04/2026 15:38:44
10/04/2026 15:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": اجتماع مرتقب خلال أسبوع بين باكستان وإيران مع تقدم المباحثات
Lebanon 24
"رويترز": اجتماع مرتقب خلال أسبوع بين باكستان وإيران مع تقدم المباحثات
10/04/2026 15:38:44
10/04/2026 15:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"تاس": ستُعقد جولة مباحثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا
Lebanon 24
"تاس": ستُعقد جولة مباحثات جديدة بشأن أوكرانيا قريبا
10/04/2026 15:38:44
10/04/2026 15:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
Lebanon 24
قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
10/04/2026 15:38:44
10/04/2026 15:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد طول انتظار.. الاقتصاد الصيني يتنفس الصعداء وهذا ما سجلته المصانع
Lebanon 24
بعد طول انتظار.. الاقتصاد الصيني يتنفس الصعداء وهذا ما سجلته المصانع
06:09 | 2026-04-10
10/04/2026 06:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يصعد مجدداً
Lebanon 24
النفط يصعد مجدداً
05:14 | 2026-04-10
10/04/2026 05:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة حال عدم اليقين بشأن الإمدادات.. اليابان تسحب من مخزونها النفطي
Lebanon 24
لمواجهة حال عدم اليقين بشأن الإمدادات.. اليابان تسحب من مخزونها النفطي
03:43 | 2026-04-10
10/04/2026 03:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة هشّة.. الأسواق تتنفس وإشارات الخطر تبقى قائمة
Lebanon 24
هدنة هشّة.. الأسواق تتنفس وإشارات الخطر تبقى قائمة
02:27 | 2026-04-10
10/04/2026 02:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتراجع قليلاً.. لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية جديدة
Lebanon 24
الذهب يتراجع قليلاً.. لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية جديدة
00:19 | 2026-04-10
10/04/2026 12:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: خلال ساعات هذا ما قد تشهده إسرائيل
13:56 | 2026-04-09
09/04/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأها مباشرة على الهواء.. شاب طلب يدّ مذيعة أخبار الـ"أم تي في" وهذا ما قاله لها (فيديو)
12:10 | 2026-04-09
09/04/2026 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
Lebanon 24
بعدما طلبت أوروبا وقف النار في لبنان.. هذا ما قررته إسرائيل
08:46 | 2026-04-09
09/04/2026 08:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:09 | 2026-04-10
بعد طول انتظار.. الاقتصاد الصيني يتنفس الصعداء وهذا ما سجلته المصانع
05:14 | 2026-04-10
النفط يصعد مجدداً
03:43 | 2026-04-10
لمواجهة حال عدم اليقين بشأن الإمدادات.. اليابان تسحب من مخزونها النفطي
02:27 | 2026-04-10
هدنة هشّة.. الأسواق تتنفس وإشارات الخطر تبقى قائمة
00:19 | 2026-04-10
الذهب يتراجع قليلاً.. لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية جديدة
23:42 | 2026-04-09
مصرفيون في وفد التفاوض مع صندوق النقد
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
10/04/2026 15:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 15:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 15:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24