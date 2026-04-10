فوز إماراتي باستضافة أكبر تجمع مالي عالمي

أعلن حاكم دبي ، اليوم الجمعة، فوز باستضافة اجتماعات مجموعة وصندوق لعام 2029 في العاصمة .وكتب الشيخ عبر حسابه على "إكس" أن هذا التصويت يعكس الثقة الدولية، ويؤكد المكانة المالية الراسخة لدولة الإمارات، ويجسّد كفاءة وقدرات أبنائها.وأضاف أن "هذه الاجتماعات العالمية، التي تضم محافظي ووزراء المالية من 190 دولة، تمثل منصة رئيسة لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي".وأردف: "فخور بدولة الإمارات، وبكوادرها الاقتصادية والمالية، وبمكانتها المتنامية، وبثقة العالم التي تزداد رسوخًا يومًا بعد يوم".