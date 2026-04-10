فوز إماراتي باستضافة أكبر تجمع مالي عالمي

10-04-2026 | 15:28
فوز إماراتي باستضافة أكبر تجمع مالي عالمي
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الجمعة، فوز الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبو ظبي

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على "إكس" أن هذا التصويت يعكس الثقة الدولية، ويؤكد المكانة المالية الراسخة لدولة الإمارات، ويجسّد كفاءة وقدرات أبنائها.


وأضاف أن "هذه الاجتماعات العالمية، التي تضم محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية من 190 دولة، تمثل منصة رئيسة لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي".

وأردف: "فخور بدولة الإمارات، وبكوادرها الاقتصادية والمالية، وبمكانتها المتنامية، وبثقة العالم التي تزداد رسوخًا يومًا بعد يوم".

 
