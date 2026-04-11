مصر للطيران تعلن عودة رحلات الخليج والعراق

أعلنت شركة مصر للطيران عن بدء استكمال التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى الشارقة، ودبي، والرياض بمعدل رحلة واحدة يوميا، ورحلتين يوميا إلى ، الدمام، .



وكشفت أنه اعتبارا من الثلاثاء 14 نيسان 2026 سيتم تشغيل رحلة واحدة يوميا إلي أربيل، وبغداد بالعراق.



وقالت إنه بشأن ، والدوحة، والبحرين، وبيروت جاري استخراج التصاريح اللازمة مع السلطات المعنية يتم موافاة عملاء الشركة بالمواعيد الجديدة.

