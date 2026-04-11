أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

أعلنت الأميركية أمس الجمعة أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية على .



وقالت الوزارة إن الشركات التي حصلت على النفط من الاحتياطي الاستراتيجي هي جنفور يو.إس.إيه وفيليبس 66 كومباني وترافيغورا تريدنغ وماكواري كوموديتيز تريدنغ.



وكانت عرضت في أول نيسان إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

Advertisement