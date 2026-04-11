إقتصاد

في أبوظبي.. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029

11-04-2026 | 03:44
في أبوظبي.. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029
أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 ستُعقد في أبوظبي، عقب تصويت أجراه مجلسا محافظي المؤسستين.

وكانت آخر مرة عقدت فيها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الإمارات عام 2003، في دبي.

يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو بنوك مركزية ووزراء مالية وتنمية وقادة من القطاع الخاص وغيرهم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وعادة ما تُعقد هذه الاجتماعات لمدة عامين متتاليين في مقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء في المؤسستين.

ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات السنوية لعام 2026 في تشرين الأول في بانكوك، تايلاند.
