الاقتصاد الخليجي يُواصل النمو

واصل اقتصاد دول النمو مسجلًا أداءً إيجابيًّا خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأشارت النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول لدول إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة عينها من عام 2024.

وكشفت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 474 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 5.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024. (العربية)