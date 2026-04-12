إقتصاد
لدعم مشروعات معادن حيوية.. أستراليا وأميركا تخصصان 3.5 مليار دولار
Lebanon 24
12-04-2026
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت كانبيرا اليوم الأحد إن أستراليا والولايات المتحدة خصصتا أكثر من 5 مليارات دولار أسترالي (3.5 مليار دولار أميركي) لدعم مجموعة من مشروعات
المعادن
الحيوية، وهو ما يقارب مثلي المبلغ الذي جرى التعهد به عندما أبرم البلدان اتفاقية تعاون قبل ستة أشهر.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروعات أسترالية لتطوير وتكرير المعادن الحيوية للصناعات، بما في ذلك الدفاع والتصنيع المتقدم والتحول في مجال الطاقة، وهو سوق لطالما هيمنت عليه
الصين
.
وذكر البلدان عند توقيع اتفاقية إطارية في تشرين الأول الماضي أنهما سيدعمان بذلك إعادة تصنيع قاعدة الصناعات عالية التقنية في
الولايات المتحدة
، بينما يساعدان في "مواجهة هيمنة الصين على الصادرات وضمان متانة سلاسل التوريد الغربية".
وفي تلك الاتفاقية، اتفقت أستراليا والولايات المتحدة على أن يقدم كل منهما استثمارات بما لا يقل عن مليار دولار في مشروعات المعادن الحيوية ذات الأولوية في البلدين بقيمة 8.5 مليار دولار على مدى الأشهر الستة التالية.
وتمتلك أستراليا إمدادات هائلة من المعادن الحيوية مثل العناصر الأرضية النادرة، لكن الصين تتقن عملية التكرير الصعبة تقنياً والمحفوفة بالمخاطر البيئية.
وقالت وزيرة الموارد مادلين كينج في بيان "تفي أستراليا والولايات المتحدة بالالتزامات التي جرى التعهد بها في
البيت الأبيض
، من خلال مشروعات ذات أولوية في أستراليا تدعم إنتاج العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية".
وأضافت "تتولى أستراليا زمام المبادرة العالمية لتنويع سلاسل التوريد الحيوية للمعادن الحيوية والمعادن الأرضية النادرة، التي تعتبر أساسية لدعم الأمن الاقتصادي والوطني لأستراليا وشركائنا التجاريين".
وسينفذ التمويل البالغ 5 مليارات دولار أسترالي من خلال وكالة تمويل الصادرات
الأسترالية
وبنك التصدير والاستيراد الأميركي.
قطر تُخصص مليار دولار لمجلس السلام في غزة
أستراليا: سنستثمر 2,8 مليار دولار بمنشأة جديدة لبناء غواصات نووية
وزير الصحة السوري: الحكومة خصصت 10 ملايين دولار أميركي لدعم القطاع الطبي في الحسكة
وزير الخارجية الإماراتية: سنُقدّم 1.2 مليار دولار لدعم غزة من خلال مجلس السلام
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
سلطنة عُمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. سوريا والأردن يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
زيادات ضريبية جديدة في السودان تهدد بارتفاع أسعار السلع
كم كلّفت الحرب على إيران الميزانيّة الإسرائيليّة؟
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
