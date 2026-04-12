زيادات ضريبية جديدة في السودان تهدد بارتفاع أسعار السلع

أصدر الضرائب بولاية في قراراً جديداً يقضي بزيادة ضريبة النقل والترحيل من مدينة إلى مختلف مدن السودان، وهو ما يهدد بارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.



القرار الذي صدر يوم السبت 11 نيسان 2026 جاء في وقت حساس، حيث يعتمد السودان بشكل شبه كامل على موانئ بورتسودان لتأمين احتياجاته، ما أدى إلى زيادة المخاوف من موجة غلاء جديدة.



ووفقاً للقرار، ارتفعت ضريبة نقل الحاوية الصغيرة إلى مدن لتصل إلى 4 ملايين جنيه، بينما قفزت إلى 17 مليون جنيه عند نقلها إلى مدينة الأبيض، وبلغت 20 مليون جنيه للحاوية الكبيرة لنفس الوجهة، كأعلى فئة ضريبية مسجلة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

