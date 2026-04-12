إقتصاد
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. سوريا والأردن يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
Lebanon 24
12-04-2026
|
14:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت
سوريا
والأردن 9 اتفاقات ومذكرات تفاهم، أمس السبت، في ختام أعمال
الدورة
الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الجانبين على المستوى الوزاري.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في العاصمة
الأردنية
عمان قطاعات الصناعة والتجارة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف، والتعليم العالي، والعدل والقضاء، والإعلام، والسياحة، والبريد والدفع الإلكتروني.
وترأس الوفد السوري في الاجتماع
وزير الخارجية
والمغتربين أسعد الشيباني، فيما ترأس الوفد
الأردني
نائب رئيس
الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وفقاً لوكالة الأنباء
السورية
"سانا".
وشارك في اجتماعات الدورة الحالية 131 عضواً من الجانبين، بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون 19 قطاعاً، وهو ما عكس مستوى التمثيل الواسع، وأهمية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
ويعد مجلس التنسيق الأعلى إطاراً مؤسسياً للتعاون بين سوريا والأردن، وأنشئ في مايو 2025، بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات من خلال اجتماعات دورية تعقد كل ستة أشهر، إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجاتها عبر اللجان المختصة.
