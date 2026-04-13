تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
إقتصاد

Lebanon 24
13-04-2026 | 03:16
A-
A+
الذهب يتراجع
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار، في وقت زاد فيه ارتفاع أسعار الطاقة من المخاوف المرتبطة بالتضخم، ما أضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.47 في المئة إلى 4725.79 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 نيسان. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.81 في المئة إلى 4748.76 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9 في المئة إلى 74.45 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.3 في المئة إلى 2019.35 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 في المئة إلى 1531.50 دولاراً.

وتراجع الذهب الفوري بأكثر من 11 في المئة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي، فيما يرى المتعاملون أن فرص خفض الفائدة الأميركية خلال هذا العام باتت أضعف، مع تصاعد خطر ارتفاع أسعار الطاقة وما قد يسببه من تغذية للتضخم وتقليص هامش التيسير النقدي.

وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت التقديرات تشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين خلال العام، علماً أن الذهب يميل عادة إلى الارتفاع في فترات انخفاض أسعار الفائدة.
مواضيع ذات صلة
الذهب يتراجع قليلاً.. لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار.. أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يقفز مع تراجع الدولار
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

المعادن

سليم ح

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-04-13
Lebanon24
06:00 | 2026-04-13
Lebanon24
05:18 | 2026-04-13
Lebanon24
04:34 | 2026-04-13
Lebanon24
03:39 | 2026-04-13
Lebanon24
01:39 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24