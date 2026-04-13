الذهب يتراجع

تراجعت أسعار اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار، في وقت زاد فيه ارتفاع أسعار الطاقة من المخاوف المرتبطة بالتضخم، ما أضعف توقعات خفض الفائدة الأميركية هذا العام.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.47 في المئة إلى 4725.79 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 نيسان. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.81 في المئة إلى 4748.76 دولاراً.



وفي النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9 في المئة إلى 74.45 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.3 في المئة إلى 2019.35 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7 في المئة إلى 1531.50 دولاراً.



وتراجع الذهب الفوري بأكثر من 11 في المئة منذ اندلاع الحرب الأميركية على في 28 شباط الماضي، فيما يرى المتعاملون أن فرص خفض الفائدة الأميركية خلال هذا العام باتت أضعف، مع تصاعد خطر ارتفاع أسعار الطاقة وما قد يسببه من تغذية للتضخم وتقليص هامش التيسير النقدي.



وقبل اندلاع الحرب في ، كانت التقديرات تشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين خلال العام، علماً أن الذهب يميل عادة إلى الارتفاع في فترات انخفاض أسعار الفائدة.

