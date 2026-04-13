إنجاز جديد لـقطر للطاقة.. اكتشاف نفطي ثمين في أعماق الكونغو

أعلنت شركة "قطر للطاقة" عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في بئر استكشافية ضمن المنطقة البحرية لجمهورية ، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين.



وأوضحت الشركة أن عمليات الحفر في البئر الاستكشافية أسفرت عن العثور على طبقات حاملة للنفط بجودة عالية، مما يعزز من إمكانات المنطقة الواعدة. ويأتي هذا الاكتشاف ضمن استراتيجية "قطر للطاقة" لتوسيع محفظتها الدولية في مجال الاستكشاف والإنتاج، لا سيما في المناطق البحرية ذات الفرص النمو الكبيرة.



وتعمل الشركة في هذه المنطقة ضمن تحالف يضم شركات عالمية كبرى، حيث سيتم إجراء المزيد من الدراسات والتقييمات الفنية لتحديد حجم الاحتياطيات المكتشفة والجدوى الاقتصادية لتطويرها في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز موارد الطاقة في الكونغو ويدعم استراتيجية التوسع العالمي للشركة.

