تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بسبب الحروب.. أسعار الفستق تسجل أعلى مستوى منذ 8 سنوات
قفزت أسعار الفستق عالمياً إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات، مدفوعة بتداعيات الحرب والتوترات الجيوسياسية التي زادت من اضطراب السوق الذي يعاني أصلاً من شح الإمدادات وصعوبات التجارة والعقوبات.
وبلغ سعر الفستق 4.57 دولارات للرطل الواحد خلال شهر
مارس
الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ أيار 2018، وذلك نتيجة تعرض التجارة
الإيرانية
لضغوط إضافية واختناقات في الشحن وتأثر خطوط التوريد نحو الأسواق الرئيسية.
وتعد
إيران
ثاني أكبر منتج للفستق في العالم بعد
الولايات المتحدة
، حيث يمثل إنتاجها نحو خُمس الإنتاج العالمي وقرابة ثلث الصادرات الدولية.
وأشار محللون إلى أن سوق الفستق
الإيراني
كان يواجه تحديات مسبقة قبل اندلاع المواجهات الأخيرة، تمثلت في
العقوبات
الدولية، ومحصول عام 2025 الذي جاء أقل من المتوقع، بالإضافة إلى انقطاعات الاتصالات التي قيدت تنسيق عمليات التصدير.
وقد أدى اندلاع الحرب إلى تفاقم هذا الوضع المتوتر، مما دفع السوق نحو مزيد من الانكماش في ظل تقلص الكميات المتاحة وصعوبة إيصالها للأسواق العالمية، خاصة وأن المنطقة تعد مركزاً حيوياً لإنتاج هذه السلعة الحساسة تجاه أي اضطرابات أمنية.
(بلومبيرغ)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24