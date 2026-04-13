بسبب الحروب.. أسعار الفستق تسجل أعلى مستوى منذ 8 سنوات

قفزت أسعار الفستق عالمياً إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات، مدفوعة بتداعيات الحرب والتوترات الجيوسياسية التي زادت من اضطراب السوق الذي يعاني أصلاً من شح الإمدادات وصعوبات التجارة والعقوبات.



وبلغ سعر الفستق 4.57 دولارات للرطل الواحد خلال شهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ أيار 2018، وذلك نتيجة تعرض التجارة لضغوط إضافية واختناقات في الشحن وتأثر خطوط التوريد نحو الأسواق الرئيسية.

وتعد ثاني أكبر منتج للفستق في العالم بعد ، حيث يمثل إنتاجها نحو خُمس الإنتاج العالمي وقرابة ثلث الصادرات الدولية.



وأشار محللون إلى أن سوق الفستق كان يواجه تحديات مسبقة قبل اندلاع المواجهات الأخيرة، تمثلت في الدولية، ومحصول عام 2025 الذي جاء أقل من المتوقع، بالإضافة إلى انقطاعات الاتصالات التي قيدت تنسيق عمليات التصدير.

وقد أدى اندلاع الحرب إلى تفاقم هذا الوضع المتوتر، مما دفع السوق نحو مزيد من الانكماش في ظل تقلص الكميات المتاحة وصعوبة إيصالها للأسواق العالمية، خاصة وأن المنطقة تعد مركزاً حيوياً لإنتاج هذه السلعة الحساسة تجاه أي اضطرابات أمنية.

(بلومبيرغ)