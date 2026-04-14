إقتصاد

صفقة في قطاع اللوجستيات.. CMA CGM تستحوذ بالكامل على "مجموعة فتّال"

Lebanon 24
14-04-2026 | 06:54
صفقة في قطاع اللوجستيات.. CMA CGM تستحوذ بالكامل على مجموعة فتّال
صفقة في قطاع اللوجستيات.. CMA CGM تستحوذ بالكامل على مجموعة فتّال photos 0
أبرمت مجموعة CMA CGM اتفاقاً مع مساهمي "مجموعة فتّال" لاستحواذها بالكامل (100%) على أسهم المجموعة وشركاتها التابعة، في خطوة يُرتقب استكمالها في الربع الثالث من عام 2026 بعد نيل الموافقات التنظيمية.

ووصف رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ CMA CGM، هذه الصفقة بالمنعطف الجوهري ضمن استراتيجية المجموعة للريادة في الخدمات اللوجستية المتكاملة، لافتاً إلى أن ضم منصات "فتّال" سيعزز الوصول المباشر إلى المستهلكين في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما جدد تأكيده على الالتزام بدعم التنمية الاقتصادية في لبنان.

من جهتها، أشارت رئيسة مجلس إدارة "مجموعة فتّال" كارولين فتّال إلى أن قرار البيع، الذي جاء بعد 130 عاماً من الإدارة العائلية، يهدف إلى تسليم الأمانة لشركة عالمية تضمن استمرارية النجاح والابتكار الرقمي، مؤكدةً ثقة العائلة في قدرة CMA CGM على حماية الطاقات المهنية وضمان متانة الشركة مستقبلاً.
مواضيع ذات صلة
اتفاق استحواذ.. "سي إم إيه سي جي إم" تتجه لشراء كامل مجموعة فتّال
مؤسسة "CMA CGM" تُسيّر جسراً جوياً إنسانياً إلى بيروت بـ 60 طناً من المساعدات
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:56 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:35 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:25 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:10 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:56 | 2026-04-14
Lebanon24
11:35 | 2026-04-14
Lebanon24
10:25 | 2026-04-14
Lebanon24
10:10 | 2026-04-14
Lebanon24
09:34 | 2026-04-14
Lebanon24
07:54 | 2026-04-14
