|
إقتصاد
صفقة في قطاع اللوجستيات.. CMA CGM تستحوذ بالكامل على "مجموعة فتّال"
Lebanon 24
14-04-2026
|
06:54
أبرمت مجموعة CMA CGM اتفاقاً مع مساهمي "مجموعة فتّال" لاستحواذها بالكامل (100%) على أسهم المجموعة وشركاتها التابعة، في خطوة يُرتقب استكمالها في الربع الثالث من عام 2026 بعد نيل الموافقات التنظيمية.
ووصف رودولف
سعادة
،
رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي لـ CMA CGM، هذه الصفقة بالمنعطف الجوهري ضمن استراتيجية المجموعة للريادة في الخدمات اللوجستية المتكاملة، لافتاً إلى أن ضم منصات "فتّال" سيعزز الوصول المباشر إلى المستهلكين في أسواق
الشرق الأوسط
وشمال
أفريقيا
، كما جدد تأكيده على الالتزام بدعم التنمية الاقتصادية في
لبنان
.
من جهتها، أشارت رئيسة مجلس إدارة "مجموعة فتّال" كارولين فتّال إلى أن قرار البيع، الذي جاء بعد 130 عاماً من الإدارة العائلية، يهدف إلى تسليم الأمانة لشركة عالمية تضمن استمرارية النجاح والابتكار الرقمي، مؤكدةً ثقة العائلة في قدرة CMA CGM على حماية الطاقات المهنية وضمان متانة الشركة مستقبلاً.
اتفاق استحواذ.. "سي إم إيه سي جي إم" تتجه لشراء كامل مجموعة فتّال
اتفاق استحواذ.. "سي إم إيه سي جي إم" تتجه لشراء كامل مجموعة فتّال
مؤسسة "CMA CGM" تُسيّر جسراً جوياً إنسانياً إلى بيروت بـ 60 طناً من المساعدات
مؤسسة "CMA CGM" تُسيّر جسراً جوياً إنسانياً إلى بيروت بـ 60 طناً من المساعدات
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
"بنتا" اللبنانية تستحوذ على مصنع "نيرفارما" في ميلانو الإيطالية
بارودي: لا أحد يربح من تعطيل مضيق هرمز أما الاتفاق فيمنح الجميع ما يحتاجونه
بارودي: لا أحد يربح من تعطيل مضيق هرمز أما الاتفاق فيمنح الجميع ما يحتاجونه
اتفاق استحواذ.. "سي إم إيه سي جي إم" تتجه لشراء كامل مجموعة فتّال
اتفاق استحواذ.. "سي إم إيه سي جي إم" تتجه لشراء كامل مجموعة فتّال
تمديد مهلة استشارات وزارة الاتصالات.. إليكم الموعد
تمديد مهلة استشارات وزارة الاتصالات.. إليكم الموعد
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: النظام الغذائي العالمي في خطر وصغار المزارعين هم الضحية
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: النظام الغذائي العالمي في خطر وصغار المزارعين هم الضحية
وزير الماليّة: سيتمّ تخصيص 200 مليون دولار للعائلات الأكثر حاجة
وزير الماليّة: سيتمّ تخصيص 200 مليون دولار للعائلات الأكثر حاجة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:56 | 2026-04-14
بارودي: لا أحد يربح من تعطيل مضيق هرمز أما الاتفاق فيمنح الجميع ما يحتاجونه
11:35 | 2026-04-14
اتفاق استحواذ.. "سي إم إيه سي جي إم" تتجه لشراء كامل مجموعة فتّال
10:25 | 2026-04-14
تمديد مهلة استشارات وزارة الاتصالات.. إليكم الموعد
10:10 | 2026-04-14
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: النظام الغذائي العالمي في خطر وصغار المزارعين هم الضحية
09:34 | 2026-04-14
وزير الماليّة: سيتمّ تخصيص 200 مليون دولار للعائلات الأكثر حاجة
07:54 | 2026-04-14
الاقتصاد اللبناني ينزف.. خسائر يومية بـ 100 مليون دولار والآتي أعظم
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
