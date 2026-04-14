صفقة في قطاع اللوجستيات.. CMA CGM تستحوذ بالكامل على "مجموعة فتّال"

أبرمت مجموعة CMA CGM اتفاقاً مع مساهمي "مجموعة فتّال" لاستحواذها بالكامل (100%) على أسهم المجموعة وشركاتها التابعة، في خطوة يُرتقب استكمالها في الربع الثالث من عام 2026 بعد نيل الموافقات التنظيمية.



ووصف رودولف ، والرئيس التنفيذي لـ CMA CGM، هذه الصفقة بالمنعطف الجوهري ضمن استراتيجية المجموعة للريادة في الخدمات اللوجستية المتكاملة، لافتاً إلى أن ضم منصات "فتّال" سيعزز الوصول المباشر إلى المستهلكين في أسواق وشمال ، كما جدد تأكيده على الالتزام بدعم التنمية الاقتصادية في .



من جهتها، أشارت رئيسة مجلس إدارة "مجموعة فتّال" كارولين فتّال إلى أن قرار البيع، الذي جاء بعد 130 عاماً من الإدارة العائلية، يهدف إلى تسليم الأمانة لشركة عالمية تضمن استمرارية النجاح والابتكار الرقمي، مؤكدةً ثقة العائلة في قدرة CMA CGM على حماية الطاقات المهنية وضمان متانة الشركة مستقبلاً.

