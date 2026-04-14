الإحصاء المركزي يكشف واقع الناتج المحلي اللبناني عن العام 2024

كشفت عن إصدار تقريرها السنوي المتعلق بالمحاسبة الوطنية والناتج المحلي الإجمالي للعام 2024، والذي أُنجز بالتعاون والشراكة مع (UNDP)، ليكون مرجعاً أساسياً لصناع القرار، ورسامي السياسات، والباحثين، وكافة المواطنين.



ويتضمن التقرير عرضاً شاملاً ومفصلاً للمؤشرات الاقتصادية والناتج المحلي عن العام المذكور، مرفقاً بشروحات توضيحية دقيقة لكافة الجداول الإحصائية المنشورة والبيانات المرتبطة بهذه .



وأوضحت الإدارة أن التقرير الكامل، بما يحتويه من جداول وتفاصيل تقنية، بات متاحاً وبشكل مجاني للعموم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: www.cas.gov.lb.

